River Plate Urawa TRT 1’de yayınlanıyor

RIVER PLATE URAWAYI CANLI İZLEME YÖNTEMLERİ

Maçın heyecanına eşlik etmek isteyenler, River Plate ile Urawa arasındaki karşılaşmayı canlı yayın ile izlemek için araştırma yapıyor. River Plate Urawa maçını canlı izlemek için haberimizdeki detaylarla beraber gereken bilgilere ulaşabilir, maçı ekran başında rahatlıkla takip edebilirsiniz.

MAÇIN CANLI YAYINI VE SAATİ

River Plate Urawa maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve Seattle’da bulunan Lumen Field Stadyumu’nda gerçekleşecek. Şimdiden iyi seyirler dileriz.