Rixos Mısır, Yüksek Kapasiteyle Turizm Sunuyor

RİKOS MISIR’IN TURİZME KATKISI

Rixos Mısır, ülke turizmine yön vermeye devam ediyor ve Akdeniz kıyılarından Kızıldeniz’in etkileyici sahillerine uzanan otelleriyle dikkat çekiyor. Şu anda 7.000 odalık kapasiteye sahip olan Rixos, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu sayıyı 10.000’e çıkararak Mısır’ın konaklama gücünü uluslararası ölçekte ileriye taşıyor.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

Rixos Mısır CEO’su Erkan Yıldırım, “Rixos olarak Mısır’ın turizm potansiyeline inancımız tam. 7.000 olan oda kapasitemizi iki yıl içinde 10.000’e çıkararak, misafirlerimize yalnızca bir tatil değil; lüks, eğlence ve kültürel deneyimlerin buluştuğu unutulmaz bir yaşam sunuyoruz.” şeklinde konuşuyor. 2025 yılında Enrique Iglesias ve Jennifer Lopez konserleriyle dünya sahnesini Mısır’a taşıdıklarını belirten Yıldırım, “Bundan sonraki yıllarda da uluslararası yıldızlarla iş birliklerimizi sürdürerek Mısır’ı global eğlence takviminde kalıcı bir merkez haline getireceğiz.” diyor.

UNUTULMAZ DENEYİMLER SUNUYOR

Rixos’un Mısır’daki otelleri, sadece lüks konaklama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir yaşam deneyimi de sunuyor. Müşterilerine gastronomiden spora, aile eğlencesinden dünya çapındaki etkinliklere kadar geniş bir yelpazede ayrıcalıklar yaşatıyor. 2025 yılı, Mısır’ın eğlence anlayışı için bir dönüm noktası olacak. Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te gerçekleşen Enrique Iglesias konseri ve Jennifer Lopez’in “Up All Night” turnesi kapsamındaki özel performansı, bölgeyi global müzik sahnesine taşıdı.

BİR GELECEK VİZYONU

Bu etkinlikler, Rixos’un 25. yılına damga vuran anlar yaşattı. Rixos Mısır, önümüzdeki dönemde de dünya standartlarında konserlere ve etkinliklere ev sahipliği yaparak, hem turizmde hem de kültürel cazibede bölgenin vazgeçilmez adresi olmayı hedefliyor.