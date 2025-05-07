Rıza Çalımbay, Bodrum FK Maçında Taraftar Bekliyor

RIZA ÇALIMBAY’DAN TARAFTARA DAVET

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK ile yapılacak maç için taraftarları davet etti. Çalımbay, “Bodrum FK maçı kolay bir maç olmayacak. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SİVAS’A OLAN BAĞI NEDEN GÖSTERİYOR

Sivasspor’un resmi internet sitesine konuşan Rıza Çalımbay, Sivas’ın kendi memleketi olduğunu hatırlatarak, “Daha önce de burada önemli başarılara imza attık. Üç yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası’nı kazandık. Avrupa’da da çok başarılı işlere imza attık. Beni çağırdıklarında, ekibimle birlikte gelmemek gibi bir şansım yoktu. ‘Sivasspor bizim takımımız. Elimizden geleni yapacağız’ dedik ve geldik” dedi. Eleştirilere yanıt verirken, “Bu soruyu sevmiyorum. Biz buraya Sivas’ı iyi bir noktada bitirmek için geldik. Şu anki tek hedefimiz ligde kalmak” şeklinde konuştu.

MAÇIN KRİTİK OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Çalımbay, Bodrum FK ile oynanacak müsabakayı değerlendirirken, “Kolay bir maç olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Sivas için çok kritik bir maç” diye belirtti.

Çalımbay, göreve geldiğinden bu yana her maçta gol attıklarını ancak bazı basit hatalardan dolayı goller yediklerini vurguladı. “Oyuncularımızla birebir ve takım halinde konuşuyoruz. İyi çalışıyoruz. Ancak sorumluluk almaları gerekiyor. Elbette bizim de şanssızlıklarımız oldu. Transfer döneminde gelemediğimiz için transfer yapamadık. Bu bizim için büyük bir dezavantajdı ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KARİYERİNDEKİ KRİZ ANLARINI İSTERİM

22 yıllık teknik direktörlük kariyerinde birçok kriz anında sorumluluk aldığını söyleyen Rıza Çalımbay, “Süper Lig’de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Çok takımla çalıştım, birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum. Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan üç maçı kazanmak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.