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Rıza Çalımbay, Bodrumspor’a odaklandık

RIZA ÇALIMBAY’IN AÇIKLAMALARI

Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu kadar gol yememiz gerekiyordu ama bizim için önemli değil. Bizim oynayacağımız Bodrumspor maçımız var. Bütün her şeyimiz orada” ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR’UN MAÇ PERFORMANSI

Sivasspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Rıza Çalımbay, karşılaşmayı değerlendirerek, “Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Maçın başında gol yememiz, takımın dağılması… İkinci yarı biraz toparladık. Bizim tek amacımız orası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Bu maça maalesef kendimizi veremedik” dedi.

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