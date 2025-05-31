Rıza Çalımbay: “Erken Gelseydik, İyi Olurdu.”

RIZA ÇALIMBAY’IN AÇIKLAMALARI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor ile oynanan maçın ardından “Göreve erken gelseydik daha iyi işler yapabilirdik” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında takım, Alanyaspor’a 2-0 yenilerek bir kayıp yaşadı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Çalımbay Alanyaspor’un galibiyeti için özgüvenle sahaya çıktığını belirtirken, kendi ekiplerinin bazı eksikliklerle mücadele ettiğini ifade etti.

MAÇIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Çalımbay, “Alanyaspor açısından bir sevinç durumu var. Bizim bölümüze gelince, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, bu bir gerçek” dedi. Eksik oyuncuların önemli bir maça katılamadığını ifade eden Çalımbay, “Kendi içlerinde haklı gerekçeleri olabilir ama böyle bir maçta burada olmaları gerekiyordu. Onların da takımın yanında olması şarttı” diye konuştu. Genç oyuncularla sahaya çıktıklarını belirten teknik direktör, “Hatta izin verseler rakip oyunculardan da faydalanacaktık neredeyse” dedi. Kadro eksiklikleri ve genel dağınıklığın sahaya olumsuz bir şekilde yansıdığını vurguladı.

GELECEK İÇİN TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Son olarak, daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak için “acilen tedbir alınması gerekiyor” uyarısında bulundu. Çalımbay, Sivaslı olmasının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Ne zaman çağrı gelse, oraya koşa koşa giderim. Bu süreçte de çağrıldım ve ekibimle birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ligde çok güzel işlere imza attıklarını vurgulayan Çalımbay, “Ancak daha erken, zamanında göreve gelebilseydik, belki Sivasspor için daha da iyi sonuçlar alınabilirdi” dedi.