Rıza Çalımbay: Galibiyet Serisine İhtiyacımız Var

GALİBİYET SERİSİNE İHTİYAÇ VAR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın galibiyet serisi yakalaması gerektiğini ifade etti. Çalımbay, “Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor ki bu kaostan çıkmamız için. Ben oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız 7-8 tane sakatımızın olması” dedi. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, çalışma temposuna başladı.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3-1 kazandıkları Göztepe maçını değerlendiren Çalımbay, “Başta taraftar olmak üzere tüm oyuncu ve arkadaşlarımız da dahil maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler ve oynadılar. Taraftarlarımız da sonuna kadar bizi desteklediler. İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor maçlarımızda. Bunları yaparsak biz istediğimiz yere gelebiliriz. Çünkü işimiz kolay değil gerçekten. Zor bir zamandayız. Her şeye dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hafta sonu Hatayspor ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını belirten Çalımbay, “Oynayacağımız Hatayspor maçı herkesin beklediği gibi kolay bir maç değil. Zor bir maç olacak. Hatayspor iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim de sezon başı çalıştığımız bir ekip. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Orada bizim mutlaka 3 puandan başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor ki bu kaostan çıkmamız için. Ben oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız 7-8 tane sakatımızın olması. Şu anda tek stoperimiz var. Ona göre de takımımızı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu bir şanssızlık, bir dezavantaj ama biz bunu mazeret olarak kabul etmiyoruz. Sakatlık her zaman olabilir. Her şeyimizi vererek oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN DURUMU İYİ

Bir gazetecinin, Göztepe maçında kafa travması geçirerek hastaneye kaldırılan Rey Manaj ile Simic’in durumu hakkında sorması üzerine Çalımbay, “Onlar yarın çıkacaklar antrenmanlara. Büyük ihtimalle de ikisi de Hatay maçında oynayabilir görev verirsek. Şu anda bir şeyleri yok gibi” yanıtını verdi.

ANTRAINMAN PROGRAMI

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde antrenman gerçekleştirildi. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, ardından 5’e 2 top kapma çalışması yaparak yarım sahada çift kale maçla idmanlarını tamamladı.