Rıza Çalımbay: “Gerçek Hedefimiz Bodrum FK”

RIZA ÇALIMBAY’IN AÇIKLAMALARI

İstanbul’da gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, Galatasaray karşısında 4-1’lik bir mağlubiyet almış durumda. Maç sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, medyaya açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada” diye ifade etti.

MATCH SONRASI ANALİZ

Rıza Çalımbay, bu maçı kaybetmelerinin kendileri için büyük bir sorun olmadığını belirtti. Açıklamalarında, “Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük” dedi. Maçın başında yedikleri gol sonrası dağıldıklarını vurgulayan Çalımbay, ikinci yarıda takımın toparlandığını belirtti. “O maçtan dolayı kendimizi veremedik” şeklinde konuşarak, gelecek maça odaklandıklarını ifade etti.