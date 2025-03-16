Rıza Çalımbay: Maçları İyi Bitirmeliyiz

RIZA ÇALIMBAY’IN AÇIKLAMALARI

Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, Mersin’de gerçekleştirdiği karşılaşmada Atakaş Hatayspor’a 3-2 yenildi. Çalımbay, her iki takımın da büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

MAÇ ANALİZİ

Çalımbay, maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarını dile getirdi. Ancak sonrasında belirli bir düşüş yaşandığını kaydederek, “Ondan sonra biraz düşüş oldu ve istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tekrar her türlü riske girerek oynadık, gol de attık, goller kaçırdık. Tabii ki Hatay’da kaçırdı, biz de kaçırdık. Yapacak bir şey yok, şu anda kalan maçlarımız var” ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇLARA YÖNELİK HEDEFLER

Rıza Çalımbay, kalan maçlarda yüksek bir performans göstermeleri gerektiğini vurguladı ve Hatayspor’un, beklenenden daha zor bir rakip olduğunu belirtti. “Herkes Hatayspor’u kolay zannettiler, kolay bir maç olacağını zannettiler ama öyle değildi. Onun için bundan sonra oynayacağımız Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. O maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi. Ayrıca, takımda 5-6 sakat oyuncunun bulunduğunu ve onların geri dönmesiyle daha güçlü bir takım olabileceklerinin altını çizdi.

Mersin’de gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından Sivasspor, gelecek maçlara daha güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor.