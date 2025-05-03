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Rıza Çalımbay, önemli maça odaklandı

RIZA ÇALIMBAY’IN AÇIKLAMALARI

Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı 4-1 kaybettikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, “Bu maç bizim hedef maçımız değil zaten. Bizim çok önemli bir maçımız var Bodrumspor’la. Bizim amacımız orası. Kafamız, her şeyimiz orada.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI VE GELECEK HEDEFİ

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşısındaki performansları hakkında, “Bu maçta da istediğimiz şekilde oynayamadık. Maçın başında gol yedik. Ondan sonra Galatasaray’a karşı toparlamak kolay değil. Herkesin kafası öbür maçta. Orası bizim için çok önemli. Orayı geçtiğimiz zaman inşallah toparlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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