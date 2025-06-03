Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti

ÇALIŞMA DÖNEMİNDEN HATIRALAR

Çalımbay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Sivasspor’a yeni sezonda başarılar diledi. Sivasspor’un kendisi için sıradan bir kulüp olmadığını vurgulayan Çalımbay, “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur” dedi. Görev süresi boyunca birçok özel anı paylaştıklarını belirtti ve “Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir” ifadesini kullandı. Çalımbay, bu başarıların Sivasspor ailesi ve taraftarlarının ortak emeği olduğunu belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ VE MÜCADELE RUHU

Bu sezon, ligin bitimine az bir süre kala ve zorlu bir ortamda takımın başına tekrar geçmeyi üstlendiğini anlayan Çalımbay, “Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı” diye konuştu. Futbolun doğasında birçok zorluğun bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, mücadele etmenin önemini vurguladı.

TAKIM VE TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Sivasspor’a olan bağlılığı ve saygısıyla, süreç içerisinde destek veren Sivasspor yönetimine, sahada ter döken futbolculara ve her koşulda yanlarında olan taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, “Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum. Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır” ifadelerini kullandı. Çalımbay, Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerini sunduğunu belirtti.