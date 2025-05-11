Rıza Çalımbay, Takım Üzgün Dedi

RIZA ÇALIMBAY’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bodrum FK karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti. Çalımbay, “Ben buraya gelirken hazırlık da yapmadım. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sivas’ın bize ihtiyacı varsa her zaman buradayız. Maç üzücü oldu. Tribünlerden gelen tepkiler oyuncuları da etkiledi” dedi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deneyimli teknik adam performansa dair görüşlerini paylaştı.

İYİ MÜCADELE, AMA PUANSIZ GERİ DÖNÜŞ

Çalımbay, mücadelenin sonucuyla ilgili olarak, “Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettik. Bir sürü de pozisyonumuz vardı. Rakip sürekli defans yapma peşindeydi. Son paslarda faydalanamadık. Ben oyundan çok memnunum” şeklinde konuştu. Ayrıca bir gazetecinin futbolseverlerin tepkileri hakkında sorduğu soruya, “Futbolun içinde her şey var. Biz burada Avrupa’ya gittiğimizde de oyuncu arkadaşlarımız protesto edildi. Hiç kimse sahaya kötü oynamak için çıkmaz” dedi. Çalımbay, taraftarların hissiyatına saygı duyduğunu vurguladı.

HAKEM TEPKİSİ

Maçın hakemi Ümit Öztürk’e yönelik eleştirilerini de dile getiren Çalımbay, “Hakem arkadaşa çok kızdım. O penaltıyı 3 büyüklere vermesin de göreyim. 3 büyüklere o penaltılar verir ama bize vermedi. O penaltılardan bir tanesi kesin penaltıydı” ifadelerini kullandı. Çalımbay, maça uygun hazırlık süreci geçirmediğini ve “Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık” sözleriyle takımının durumunu açıkladı.

LİGDE KALMA UMUDU

Bir basın mensubunun Sivasspor’un ligde kalma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya karşılık Çalımbay, “Ben kimseden destek beklemiyorum. Beni çağırdılar ben geldim memleketim olduğu için. Bizim derdimiz para değil. Bizim elimizde bir şey yok” dedi. Takımın kurulum süreci hakkında bilgi veren Çalımbay, “Zamanımız olsaydı mükemmel bir iş çıkarabilirdik” düşüncesini ifade etti. Şu anki durumla ilgili “Biz herkesten daha çok üzülüyoruz” diyen Rıza Çalımbay, hakemin kararları hakkında yine dikkat çekici yorumlarda bulundu.