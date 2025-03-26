Rıza Çalımbay, Takımın Konumunu Değerlendirdi

SİVASSPOR’UN LİGDEKİ DURUMU VE TARİFETLER

Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın ligdeki konumuna dair düşüncelerini paylaşırken, “Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Hep beraber taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz” dedi. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖNEMİ

Çalımbay, Adana Demirspor ile oynayacakları maç hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Biz zaten buraya gelirken zor olacağını biliyorduk. Mutlaka çok zor ve kritik maçlar oynayacağımızı biliyorduk. Bunu oyuncu arkadaşlarımızın hepsine de tek tek anlatıyoruz. Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil. Burada bizim için en büyük olay taraftarın maça gelmesi. Taraftar desteği bizim için çok çok önemli. Adana Demirspor ligden düşse de çok ciddiye alınması gerekilen bir takım. Ciddiyetle ve iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor, onu da yapacağız” dedi.

SAKATLIK SORUNLARI VE TARAFTAR DESTEĞİ

Çalımbay, arka arkaya zor maçlar oynayacaklarını vurgularken, “Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Hangi arkadaşımız hata yaparsa yapsın taraftarlarımızın onları desteklemeleri gerekiyor. Çok sakatımız var, Fode Koita da sakatlandı. En az 4-5 hafta oynama şansı yok, buda bizim için bir şanssızlık. Bizim buradaki en büyük ihtiyacımız taraftar desteği. İnşallah maçlarımıza geleceklerine inanıyorum. Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Hep beraber taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, tek sıkıntımız ve çekindiğim şey sakatlık. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, onun dışında başka bir şey yok, gayet iyi çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmalarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını bitirdi.