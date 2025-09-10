Rıza Can Duyar, 32 Yıl Hapiste

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Rıza Can Duyar (25), çalıştığı iş yerinin önünde köpeklere ekmek verme sebebiyle çıkan bir tartışma sonucunda yan taraftaki emlak ofisinde çalışan Mustafa Demir’i (41) pompalı tüfekle vurarak ölümüne sebep oldu. Duyar’ın, tartışmanın ardından dükkana rastgele ateş açtığı anlar büyük korku yarattı. Duyar, Davanın sonucunda ‘kasten öldürme’ ve diğer çeşitli suçlamalardan dolayı toplamda 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GELİŞİMİ

5 Mart’ta İvedik Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen olayda, Rıza Can Duyar, iş yerinin bahçesinde köpeklere ekmek bırakırken yan taraftaki emlak ofisindeki çalışanlar bu duruma tepki gösterdi. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Duyar, ertesi gün pompalı tüfekle emlak ofisine girdi ve masada oturan Mustafa Demir’e ateş etti. Ardından dışarıya çıkarak iş yerine rastgele ateş etmeye devam etti. Bu saldırıda Mustafa Demir yaşamını yitirirken, iş yeri sahibi Erdinç Ç. de yaralandı. Duyar, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

DURUŞMA SÜRECİ

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen duruşmada, tutuklu sanık Rıza Can Duyar, ifadesinde mağdur olduğunu savundu. “Olayı başlatan karşı taraf, bana saldıran da onlardı” diyerek kendini savundu. Kavganın başlangıç nedenlerini açıklarken, “Amacım misilleme yapmaktı, onların yaptığı gibi ben de onlara yapacaktım.” dedi. Duyar, olayla ilgili pişmanlık duyduğunu ifade etti. Mahkeme başkanı, Duyar’a son sözünü sorduğunda “Keşke Mustafa ölmeseydi de ben ölseydim” sözlerini sarf etti.

CEZA KARARI

Mahkeme, Duyar hakkında takdiri indirim uygulayarak kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezasını 25 yıla indirdi. Ayrıca, mala zarar verme ve zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da ceza verilerek, toplam cezası 32 yıl olarak belirlendi.