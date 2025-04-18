Rıza Keser Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Sivas’ta gerçekleştirilen Rıza Keser İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 250 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bu önemli organizasyon, 4 Eylül Spor Salonu’nda yapılıyor. 30 ilden katılan yaklaşık 250 sporcu, bu rekabet dolu ortamda dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisi yarın il protokolünün katılımıyla gerçekleşecek ve etkinlik 20 Nisan Pazar günü sona erecek.

KATILIM DURUMU

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şampiyona ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şampiyonamız başladı. Yıldızlar ve gençleri inşallah bugün tamamlayacağız. Büyükler teknik toplantımızı yapacağız. Yarın burada olimpiyatlara hazırlık maçlarımız olacak. Sivas’ta Türkiye şampiyonu olan ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir” dedi. Gözel, ayrıca 2 yıldır Türkiye Şampiyonası yapılmadığını belirtti ve yeni federasyon başkanı olarak tüm faaliyetlerin açıldığını vurguladı. “Sadece güreş değil, 19 branşla ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz. Takım sporlarını da başlattık. Katılım şu anda çok iyi. Bizler federasyon olarak nasıl hizmet edebiliriz diye düşünüyor ve çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, bizlere çok büyük destek oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rıza Keser, Sivas camiasının duayenlerinden 2015 yılında rahmetli oldu” sözlerini ekledi.