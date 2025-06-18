Rıza Pehlevi, İran’ı geri alma zamanı

İRAN HALKINA AYAKALMA ÇAĞRISI

Rıza Pehlevi, İran’da devrim öncesi eski lider Şah Rıza Pehlevi’nin oğlu olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İran halkına rejime karşı ayaklanma çağrısında bulundu. Pehlevi, “İslam Cumhuriyeti’nin sonuna gelindi ve çöküyor. Başlayan şey geri döndürülemez” diyerek halkı harekete geçmeye davet etti. Ayrıca, “Gelecek parlak ve birlikte tarihte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi ayağa kalkma zamanı, İran’ı hep birlikte geri alma zamanı. Yakında sizinle birlikte olabilirim” ifadelerini kullandı.

DEVİRİM SONRASI ENDİŞELERİN GİDERİLMESİ

Rıza Pehlevi, İran’daki bir devrim sonrası halkın paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti. “İslam Cumhuriyeti’nin düşmesinin ertesi günü için endişelenmeyin. İran bir istikrarsızlık ya da iç savaş dönemine girmeyecektir” diyerek bu konudaki endişeleri yatıştırmayı amaçladı. Geçiş süreci için planlarının olduğunu söyleyen Pehlevi, “Rejimin düşüşü sonrasındaki 100 gün için bir geçiş süreci planımız var” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SESLENİŞ

Pehlevi, İran askeri, polisi ve devlet memurlarından son günlerde kendisine gelen mesajları aktararak, rejim yanlısı güvenlik güçlerine seslendi. “Düşüşü kaçınılmaz olan bir rejim uğruna İran milletinin karşısında durmayın. Çürüyen bir rejim için kendinizi feda etmeyin. Milletin yanında durarak hayatınızı kurtarabilirsiniz” diyerek, güvenlik güçlerini halkın yanında durmaya teşvik etti.