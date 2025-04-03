Rıza Tamer’in Geri Dönüşü: “Benden Sonra”

POPSTAR DÖNEMİ VE ŞARKICILIK KARIYERİ

Bir dönemin beğenilen yarışması Popstar ile tanınan Rıza Tamer, uzun bir aradan sonra çıkardığı “Benden Sonra” adlı duygusal parçasıyla müzik gündeminde ses getirdi. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören bu eser, kısa sürede viral haline gelerek dinleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Şarkının yükselişi ile Rıza Tamer’in geçmişi ve özel hayatı yeniden merak konusu oldu. Birçok kişi, “Rıza Tamer kimdir?”, “Kaç yaşında?”, “Aslen nereli?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte, merak edilen detaylar…

RIZA TAMER’İN GEÇMİŞİ

Müzik severlerin yakından tanıdığı Rıza Tamer, adını Popstar Türkiye’nin ikinci sezonunda sergilediği performans ile duyurdu. Yarışma esnasında sahne performansı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı. Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul’a yerleşti. Sanatçının yarışmaya katıldığı dönemde 20’li yaşlarının başında olduğu biliniyor ve günümüzde 30’lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

MÜZİK HAYATINA DEVAM EDİYOR

Popstar deneyiminin ardından müzik kariyerine devam eden Rıza Tamer, bir single yayımlasa da bu proje beklenen ilgiyi göremedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlar ile adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif kalmayı sürdürdü. Son olarak “Benden Sonra” isimli duygusal parçasıyla yeniden gündem olan Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük bir ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumu ile dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.