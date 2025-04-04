Rıza Zeybek, Kayıp Kardeşini Arıyor. Nüfus Kaydında Gizemli Ağabey Çıktı. Mahkeme Süreci Devam Ediyor. TC Kimlik Numarası Karışıklığı Yaşandı. Aile Büyükleri Artık Hayatta Değil. Hukuk Mücadelesi Sürüyor

MANİSA’DA VATANDAŞIN ŞOK EDEN AİLE SIRRI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Rıza Zeybek (60), 2024 yılının Ocak ayında annesi Fethiye Zeybek’i kaybettikten sonra veraset işlemleri sırasında şok edici bir gerçekle karşılaştı. Nüfus kayıtlarında kendisinden 10 yaş büyük Yılmaz Özkür isimli bir ağabeyi olduğunu öğrenen Zeybek, bu kişiye ait hiçbir yaşam belirtisi bulunmadığını ifade etti.

NÜFUS KAYITLARINDAKİ GİZEMLİ KARDEŞ

Rıza Zeybek, “Annem öleli bir buçuk sene oldu. 2 kardeşiz biz. Veraset ilamı aldığımda bir kardeşimiz daha olduğunu öğrendim. Şaşırdım, geri dönüyordum yanlış aldım diye eve geldim okudum şok oldum” dedi. Mahkemeye başvurduklarını ve yapılan tüm araştırmalara rağmen bu kişiye ait hiçbir iz bulunamadığını belirten Zeybek, “Hakime hanım her yeri araştırdı. Nüfus müdürlüklerini, belediyeleri, jandarmayı araştırdı hiçbir yaşam belirtisi çıkmadı” ifadelerini kullandı.

20 YILLIK NÜFUS KARIŞIKLIĞI ŞÜPHESİ

Zeybek, annesinin yaklaşık 20 yıl önce anlattığı bir nüfus karışıklığı hikayesini hatırlatarak, “Annem bana 20 yıl önce sohbet ederken bir askerlik anısını anlattı. Amasya’da yaşarken, annemi askere çağırmışlar. Dayımın askerlik celbini anneme göndermişler. Nüfusta karışıklık olmuş” dedi. Bu olayın, şu an yaşadıkları sorunla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

2007 YILINDA ORTAYA ÇIKAN KİMLİK SORUNU

Sorunun 2007 yılında TC Kimlik Numarası verilmesi sırasında ortaya çıktığını belirten Zeybek, “Turgutlu’da nüfus müdürlüğüne gittiğimde müdürlükteki bir personel bana TC Kimlik Numaralarının 2007 yılında verildiğini ve bu tarihte bu kişinin Çobanisa’daki adrese kaydının yapılmış olduğunu söyledi” diye konuştu. Zeybek, bu kişinin hiçbir resmi kayıtta izine rastlanmadığını vurgulayarak, “Ne hastaneye gitmiş ne ilaç almış ne trafik cezası var ne de başka bir kaydı” dedi.

1.5 YILDIR SÜREN HUKUK MÜCADELESİ

Zeybek, 1.5 yıldır süren hukuk mücadelesini şu sözlerle anlattı: “Bir yıldır bir buçuk yıldır gitmediğim, araştırmadığım yer kalmadı. Şimdi de istinafa gideceğim ama istinafa gitmeyi istemiyorum. Çok uzayacak süreç.” Nüfus kayıtlarındaki bu hatanın düzeltilmesini talep eden Zeybek, “Nüfustaki karışıklığın ceremesini ben çekiyorum” diyerek yetkililerden çözüm beklediğini ifade etti.