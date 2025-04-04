Rıza Zeybek, Kayıp Kardeşini Arıyor. Nüfus Kayıtlarında Gizemli Ağabey. TC Kimlik Numarası Karışıklığı Yaşandı. Mahkeme Süreci Devam Ediyor. Aile Sırrı Ortaya Çıktı. Yetkililer Çözüm Bulamadı

MANİSA’DA ŞAŞIRTAN VERASET VAKASI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Rıza Zeybek (60), 2024 yılının Ocak ayında annesi Fethiye Zeybek’i kaybetti. Zeybek, annesinin üzerine kayıtlı otomobili kendi üzerine geçirmek için veraset ilamı çıkardıktan sonra büyük bir sürprizle karşılaştı.

BİLİNMEYEN BİR KARDEŞ ORTAYA ÇIKTI

Rıza Zeybek, kendisinin sadece Erkan isminde bir kardeşi olduğunu düşünürken, nüfus kayıtlarında Yılmaz Özkür adında, kendisinden 10 yaş büyük bir ağabeyi olduğunu öğrendi. Zeybek, 1955 doğumlu Yılmaz Özkür’ün soyadının annesinin kızlık soyadı olduğunu belirtti. Bir yılı aşkın süredir hukuk mücadelesi veren Zeybek, yapılan tüm araştırmalarda bu kişiye ait sadece bir vatandaşlık numarası bulunduğunu, ancak hiçbir yaşam belirtisine rastlanmadığını söyledi.

“ANNEM ÖLDÜKTEN SONRA ÜÇÜNCÜ KARDEŞ ÇIKTI”

Yaşadığı durumu anlatan Zeybek, “Annem öleli bir buçuk sene oldu. 2 kardeşiz biz. Veraset ilamı aldığımda bir kardeşimiz daha olduğunu öğrendim. Şaşırdım, geri dönüyordum yanlış aldım diye eve geldim okudum şok oldum. Bunu sorabileceğim kimse kalmadı. Annem öldükten sonra üçüncü kardeş çıktı. Onu da bilmiyorduk, annem bize bir şey söylemedi. Öldükten sonra çıktı. Bu sefer biz de şok olduk. Soracağımız kimse de kalmadı, aile büyüklerimizin hepsi vefat etti. Tanımıyoruz, kimseden de duymadık” dedi.

MAHKEME SÜRECİ VE ARAŞTIRMALAR

Zeybek, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtığını ve hakimin tüm kurumları araştırdığını ancak bu kişiye dair hiçbir yaşam belirtisi bulunamadığını aktardı. “Hakime hanım her yeri araştırdı. Nüfus müdürlüklerini, belediyeleri, jandarmayı araştırdı, hiçbir yaşam belirtisi çıkmadı. 3-4 mahkeme oldu, en sonunda hakim dedi ki ‘Bu kişi yok, bulamıyoruz. Yargı yolu açık, istinafa gidebilirsiniz.’ Ben nasıl bulacağım bunu, devletin bulamadığını dedim. İstinafa gidin dediler. Ne yapacağımı da bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

NÜFUS KARIŞIKLIĞI İDDİASI

Zeybek, annesinin yaklaşık 20 yıl önce nüfustan kaynaklı bir karışıklık yaşadığını anlattığını belirterek, “Annem bana 20 yıl önce sohbet ederken bir askerlik anısını anlattı. Amasya’da yaşarken, annemi askere çağırmışlar. Dayımın askerlik celbini anneme göndermişler. Nüfusta karışıklık olmuş. Annemin adı Fethiye, dayımın adı Fethi. Kimlikleri karışmış, dayım gidip düzelttiriyor ve kendisi askere gidiyor” dedi.

2007 YILINDA ORTAYA ÇIKAN KİMLİK KAYDI

Veraset ilamında çıkan kardeşinin 2007 yılında TC Kimlik Numarası verilirken ortaya çıktığını söyleyen Zeybek, “Turgutlu’da nüfus müdürlüğüne gittiğimde, müdürlükteki bir personel bana TC Kimlik Numaralarının 2007 yılında verildiğini ve bu tarihte bu kişinin Çobanisa’daki adrese kaydının yapılmış olduğunu söyledi. 2007 yılından beri kimse bilmiyor bunu. 60 yaşındayım. Böyle bir kişiyi ne biliyoruz ne de duyduk” diye konuştu.

“BU KİŞİNİN NÜFUSTAN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUM”

Zeybek, “Hakime soruyorum, bu insan Çobanisa’da yaşıyorsa buna seçmen kağıdı gelmez mi? Yok. Sadece nüfusta görünüyor. Hiçbir yerde kaydı yok. TC kimliği verildikten sonra kimse bilmiyor. Nüfusta çıkıyor sadece ve yaşıyor görünüyor. Ne hastaneye gitmiş ne ilaç almış ne trafik cezası var ne de başka bir kaydı. Yaşasa bulacağız ama hiçbir yerde kaydı yok. Ben bu kişinin nüfustan düşürülmesini istiyorum. Bunu ben yapamam. Devlet bunu bulacak ve yapacak” dedi.

NÜFUS KAYITLARINDAKİ HATA VE SONUÇLARI

Zeybek, nüfus müdürlüğündeki personelin soyadı benzerliğinden kaynaklı bir karışıklık olabileceğini söylediğini belirterek, “Nüfusa dava açmadım. Adliyeye giderek şikayetçi oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıldır, bir buçuk yıldır gitmediğim, araştırmadığım yer kalmadı. Şimdi de istinafa gideceğim ama istinafa gitmeyi istemiyorum. Çok uzayacak süreç. Buna nüfus bakacak. İstinafta aynı şeyi araştıracak. Mahkeme bu kararı alırken her yere sordu zaten. Nüfustaki karışıklığın ceremesini ben çekiyorum” ifadelerini kullandı.