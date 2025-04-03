Rızasız Fotoğraf Paylaşımları Suç Sayılıyor

AVUKAT MÜCAHİT KÜÇÜK’TEN UYARI

Avukat Mücahit Küçük, sosyal medya platformlarında rızasız bir şekilde paylaşılan fotoğrafların suç unsuru taşıdığını vurguladı ve sosyal medya kullanıcılarını bu konuda dikkatli olmaları için bilgilendirdi. Küçük, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde rızasız paylaşımların hukuki sonuçlarına ilişkin bilgiler sundu. Bireylerden birinin bu tür bir paylaşım yüzünden 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını ve Yargıtay tarafından bu cezanın onandığını belirtti. “Arkadaşıyla beraber çekindiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan vatandaşa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu süreçte önce bölge adliye mahkemesinde beraat kararı kaldırıldı, ardından Yargıtay’a gidilerek ceza onandı.” diye ekledi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Küçük, kişisel verilerin korunmasının Anayasa’nın 2011 yılındaki değişiklikler ile sağlandığını ifade etti. Anayasa gereği her bireyin kişisel verilerini koruma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Küçük, bu bağlamda gerekli düzenlemelerin de yasal çerçevede oluşturulması gerektiğini belirtti. “Kişisel veri, kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilen bir hale getiren her türlü bilgi ve belgedir. Bu kanunda kişisel veri iki ana gruba ayrılmaktadır.” dedi.

RIZASIZ PAYLAŞIMLARIN ZARARLARI

Rızasız paylaşımların yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Avukat Küçük, “Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki tanımlamalara paralel olarak Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi suç olarak tanımlanmıştır.” dedi. Ayrıca, bu suçun özel hayata ve özel hayatın gizliliğine karşı işlenen bir suç olarak düzenlendiğini vurguladı. Küçük, “Yargıtay, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması halinde, ilgili cezanın onanması yönünde karar almıştır.” şeklinde konuştu.

PAYLAŞIM İÇİN RIZA GEREKİR

Küçük, “Her çekildiğimiz fotoğrafı paylaşabilecek miyiz?” sorusuna ise, “Eğer kişilerin rızası varsa, bu rıza hukuka aykırı durumu ortadan kaldırır ve yapılan her paylaşım suç oluşturmaz.” şeklinde yanıt verdi. Bu bağlamda, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını dikkatlice değerlendirerek davranmaları gerektiği önemini bir kez daha hatırlattı.