Rize Ardeşen’de Kayıp Vatandaş Bulundu

E.K.’NIN KAYBOLUŞU

Rize’nin Ardeşen ilçesinde sahur vakti evinden ayrılan bir vatandaş, bir daha geri dönemedi. Olay, sabaha karşı Yavuz köyünde gerçekleşti. 27 yaşındaki E.K., sabah evinden çıktıktan sonra haber alınamayınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine hemen bölgeye emniyet, jandarma ile birlikte Ardeşen Atmaca Arama ve Kurtarma Derneği (ATAK) ve ARAF Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin sıkı çalışmaları sonucunda E.K., yine Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy’de bulundu.