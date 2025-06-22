Rize Ardeşen’de Off-Road Yarışları Gerçekleşti

YARIŞLAR RENKLENİYOR

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2025 Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen bu etkinlikte, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 4 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlara 19 araç ve 38 sporcu katıldı. Yarışamacılar birinci olabilmek için canla başla çalıştı, bu anlar da izleyenler için heyecan verici görüntüler oluşturdu.

PARKURDA ZORLUKLARLA YÜZLEŞİLDİ

Yarışmacılar, 4 kilometrelik parkurda toplamda 4 tur atmak zorunda kaldı. Ancak bazıları yarışı tamamlayarak çekilmek zorunda kaldı. Parkurun ortasında arıza yapan araçlar, bekleyen iş makineleri ile parkur dışına taşındı. Yarışmaya Gürcistan’dan gelen sporcuların yanı sıra, Türkiye’den Ordu, Kars, Iğdır, Samsun, Sakarya, Tokat, Artvin ve Trabzon illerinden gelen sporcular da katılım sağladı.

TURİZMİN DESTEKLENMESİ

Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, bu tür yarışmaların şehrin turizmine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Altay, “Rize, sportif amaçlı yapılan işlerde gerçekten çok kabiliyetli bir yer. Ardeşen’de de bununla ilgili bir kulübümüz var. Çok güzel işler yapıyorlar. Valimizin destekleriyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem eğleniyoruz, hem spor yapıyoruz, hem de vatandaşlarımıza bu güzellikleri göstermeyi amaçlıyoruz. Katılan herkese ve yarışmacılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ

Yarışmayı tribünden izleyen Hasan Önder ise, “Gerçekten yöre insanının doğayla mücadelesini görüyoruz. Parkurun zorluğuna aldırmadan güzel bir yarış izliyoruz. Burada Türkiye’nin her yerinden yarışmacılar var. Rize, doğa sporları merkezi ve bu tür etkinliklerin bölgemize farklı bir katma değer katacağını düşünüyorum. Kazasız güzel bir yarış olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.