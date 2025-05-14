Rize-Artvin Havalimanı’na İLS Kuruldu

İKİNCİ ALETLI İNIŞ SİSTEMİ KURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda zor hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak ikinci Aletli İniş Sisteminin (ILS) kurulumu tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 14 Mayıs 2022’de hizmete açılan havalimanının teknik altyapısının güçlendirildiğini vurguladı. Havalimanı’nın, bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada yer aldığını belirten Uraloğlu, “Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci Aletli İniş Sisteminin kurulumunu tamamladık. Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti.” ifadelerini kullandı. Hava bilgi yayınında (AIP) yer almasıyla Haziran ayı içinde sistemin aktif olarak kullanılacağını belirtti.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Uraloğlu, yeni sistemin özellikle görüş koşullarının kötü olduğu hava şartlarında uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve iniş yapmasını sağladığını ifade ederek, “ILS ile pilota istikamet ve süzülüş hattı bilgisi veriliyor.” dedi. Ayrıca, CAT II aydınlatma sisteminin kurulum ve testlerinin de başarıyla tamamlandığını anlatan Uraloğlu, “CAT II aydınlatma sistemi şu anda faal durumda. Bu sistem, görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor.” değerlendirmesini yaptı.

HAVALİMANI’NIN ÖNEMİ VE KAPASİTESİ

Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olduğunu kaydetti. Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliğiyle bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu belirtti. 2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 yolcunun kullandığı havalimanının, açıldığı günden bu yana yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdiğini aktardı.

HAVAALANININ MİMARİSİ VE ÖZELLİKLERİ

Rize’nin Pazar ilçesinde 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir piste sahip. 7 uçak kapasiteli aprona sahip olan havalimanı, çay bardağı temalı Hava Trafik Kontrol Kulesi, terminal binasındaki Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası olmanın ötesinde, bölgenin sembol yapılarından biri haline dönüşüyor.