Rize-Artvin Havalimanı’nda 77 Bin Yolcu

DOLGU HAVALİMANI YOLCU TRAFİĞİ ARTIYOR

Türkiye’nin deniz dolgu ikinci havalimanı olma özelliğine sahip olan Rize-Artvin Havalimanı, Nisan ayında 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan 2025’e ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri paylaşıldı. Bu verilere göre, havalimanında Nisan ayındaki toplam yolcu trafiği 77 bin 895 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, iniş kalkış yapan uçak trafiği 543’e ulaştı. Yük trafiği ise, Nisan ayında toplamda 621 ton gerçekleşti. Bunun yanı sıra, yılın Ocak-Nisan döneminde de Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği 303 bin 615, uçak trafiği ise 2 bin 179 olarak belirlendi. Yük trafiği ise 2 bin 281 ton seviyesine ulaştı. Bu veriler, havalimanının artan etkinliğini ve bölgedeki hava trafiğini gözler önüne seriyor.