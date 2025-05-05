Rize Belediyesi, Çay Lifinden Ödül Aldı

RİZE BELEDİYESİ’NE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Rize Belediyesi, “Çay Lifinden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi” ile önemli bir başarı elde etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri çerçevesinde Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu. Ödül, Ankara KOSGEB’de gerçekleştirilen “10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni”nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’e takdim edildi.

PROJEYE GÜÇLÜ KATILIM OLDU

Yarışmaya 57 ilden toplam 613 projenin katıldığı bildirildi. Değerlendirme sürecinde 474 bağımsız uzman görev aldı ve neticede 93 proje finale kalmayı başardı. Yapılan incelemeler sonucunda 11 kategoride toplam 33 proje ödüle layık görüldü. Rize’deki tesis, Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alırken, çay lifinden mangal kömürü, sıvı gübre ve kedi kumu gibi ürünler üretiyor.

ÇAY LİFİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ

Tesis, çay lifinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan ısıdan yararlanarak elektrik üretimi sağlıyor. Ayrıca tesisin çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile de enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde, yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlanırken, çevre dostu enerji yöntemleri de kullanılıyor.