Rize Belediyesi, Verimlilik Proje Ödülü Aldı

RİZE BELEDİYESİ’NİN İLGİ ÇEKİCİ BAŞARISI

Rize Belediyesi’ne bağlı “Çay Lifinden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi”, büyük bir başarı elde ederek Verimlilik Proje Ödülü aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri çerçevesinde Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak ödüllendirildi.

ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ankara KOSGEB’de düzenlenen “10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni”nde ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’e takdim edildi. Yarışmaya 57 ilden toplam 613 proje katıldı ve bunlar arasından 474 bağımsız uzman tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda 93 proje finale kaldı. Yapılan değerlendirmeler sonucu 11 farklı kategoride toplam 33 proje ödüle layık görüldü.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ÜRETİM AŞAMALARI

Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan modern tesiste, çay lifinden mangal kömürü, sıvı gübre ve kokarca böceğiyle mücadelede kullanılan Çaydalı markalı çay sirkesi ile kedi kumu üretiliyor. Hammadde olarak çay lifinin kullanılması, tesiste meydana gelen ısıdan ve çatıya yerleştirilen güneş panellerinden de elektrik üretilmesi, enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor. Bu yöntemler, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir örnek oluşturuyor.