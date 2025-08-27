Rize Çayeli’nde Zabıta Memuru Hayatını Kaybetti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 46 yaşındaki zabıta memuru Muhammet Yalçınkaya, çalışmakta olduğu 5 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay, dün saat 15.00 sularında Karaağaç köyünde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Yalçınkaya, tatil için geldiği memleketinde kayınpederine ait inşaatta yürütülen çalışmalara yardımcı olurken, çatıda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olayın ardından hızla olay yerine gelen ambulansla birlikte İshak Karahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SONUÇ VE SORUŞTURMA

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçınkaya hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.