Haberler

Rize Çayeli’nde Zabıta Memuru Hayatını Kaybetti

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 46 yaşındaki zabıta memuru Muhammet Yalçınkaya, çalışmakta olduğu 5 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay, dün saat 15.00 sularında Karaağaç köyünde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Yalçınkaya, tatil için geldiği memleketinde kayınpederine ait inşaatta yürütülen çalışmalara yardımcı olurken, çatıda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olayın ardından hızla olay yerine gelen ambulansla birlikte İshak Karahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SONUÇ VE SORUŞTURMA

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçınkaya hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haberler

Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.