Rize’de 15. Formulaz Yarışları Yapıldı

YARIŞMA HEYECANI VE GELENEKSEL UNSURLAR

Rize’nin Ardeşen ilçesinde “15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları” başarıyla yapıldı. Tunca beldesinde, Formula 1 yarışlarına gönderme yaparak “Formula giderse Formulaz gelir” sloganıyla düzenlenen etkinlik, hem kadınlar hem erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışlar, geleneksel bir yöntemle, kalın ipin yere vurulmasıyla verilen startla başladı. Kadınlar kategorisinde 15, erkekler kategorisinde ise 45 katılımcı mücadele etti. Tahta arabaların uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından yarışmacılar, 1000 metrelik parkurda kıyasıya bir mücadeleye girdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE ZORLU ANLAR

Olası kazaların önüne geçmek amacıyla pistin riskli bölgelerine saman balyaları yerleştirildi. Yarışmacılar, güvenlik için lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik gibi koruyucu ekipmanlar giydi. Parkur çevresinde bulunan “dikkat tahta araç çıkabilir”, “uçuruma düşmek yasaktır” gibi tabelalar dikkatleri çekti. Yarış esnasında sürücülerin zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadığı gözlemlenirken, bazı araçların tekerleklerinde kırılmalar meydana geldi. Bazı yarışmacılar, ellerinde taşıdıkları tahta arabalarla parkuru tamamlamaya çabaladı. Ayrıca, akrobasi sporcusu Birkan Polat, motosiklet gösterisi gerçekleştirdi.

ORGANİZASYONUN BAŞARISI VE KATILIM

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş değerleri tekrar canlandırma çabasında olduklarını belirtti. Gül, “Bu yıl yeni pistte tahta araba yarışları yapıyoruz. Yeni pistimiz yüksek güvenlikli. Adrenali yüksek ve keskin virajları var” dedi. Ayrıca yarışların iki grup halinde yapıldığını ve 45 erkek ile 15 kadın yarışmacının katılım sağladığını ifade etti. Gül, bu yılki katılımın oldukça ciddi olduğunu ve gelecek yıllarda organizasyonun daha da büyütüleceğini vurguladı.

YARIŞMACILARIN GÖRÜŞLERİ

Yarışlara katılan 69 yaşındaki Veli Bakır, 10 yıldır bu etkinliğe katıldığını belirterek, “Ben heyecanlanmıyorum, beni izleyenler heyecanlanıyor. Ben kazanmak için yarışmıyorum. Sağ salim aşağıya ineyim bana yeter. Herhangi bir iddiam yok, adrenalin ve heyecan oluyor,” ifadelerini kullandı. 6 yıldır yarışlara katılan Arif Sarı ise organizasyonun heyecan verici olduğunu ve dikkatli olanların yarışı kazanacağını aktardı. Etkinliği, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu gibi önemli isimler ve birçok vatandaş izledi.