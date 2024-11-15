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“Rize’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi”

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AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize’de 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildiriyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşlar için olası riskler oluşturabiliyor ve yapılan açıklama ile halkın bu konuda bilgilendirilmesi sağlanıyor.

DEPREMİN ETKİLERİ

Depremin ardından yetkililer, olası hasar ve can kaybı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını söylüyor. AFAD, depremin derinliğinin ve merkez üssünün belirlenmesi için gerekli incelemeleri yürütüyor. Bölgedeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla da gerekli önlemlerin alınacağı ifade ediliyor.

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