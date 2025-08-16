Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

OLAYIN TANIMI

Rize’de 5 yaşındaki bir çocuk, babasıyla birlikte bulunduğu sırada başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olay, geçtiğimiz gün saat 21.40’ta, Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi’nde gerçekleşti. Babasıyla birlikte çalışan çocuk, birden sokak ortasında köpeğin hedefi oldu. Başında, boynunda ve vücudunun diğer bölgelerinde ısırıklar oluşan Yener Topçu, babasının köpeğe bağırması sonucu kurtuldu.

BABANIN AÇIKLAMALARI

Olayı aktaran baba Emrah Topçu, “Köpek koşarak geldi ve çocuğunun baldırından bir anda ısırdı” diyerek durumu şunlarla açıkladı: “Gittik, binanın çöplerini aldık. Sonrasında çocuğumla beraber gidiyorduk. Baktım bir anda köpek, yani tam yanımda. Baldırından ısırdı çocuğum. Köpeğe vurunca çocuk sürüklendi. Dönmezsem tam ağzını açıp boynun tutmaya çalışıyordu. Sonra hastaneye gitmek zorunda kaldık.”

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK DURUMU

Saldırı sonrası minik Yener’de travma oluştuğunu belirten baba, “Çocuğun psikolojik durumu travmatik. Yaşadığı olaydan dolayı çok korkuyor. Geçen gün, sabaha kadar ‘ben rüyamı görüyorum, bu gerçek mi’ diye sorular soruyor. Uyuyamıyor. Bacağı da şişti ve yaralandı.” diyerek bu tür olayların önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Baba Topçu, küçük çocuğunun başına gelen bu olayın diğer çocuklar için de tehlike oluşturabileceğini kaydetti. “Bugün benim çocuğum bu olayı atlattı ama biraz daha dikkat edilirse ileride daha kötü durumlar oluşabilir. Köpeklerin durumu için yetkililerin bu konuda önlem almasını rica ediyorum. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?” şeklinde sözlerini tamamladı.