Rize’de 58 Şüpheli Yakalandı

SUÇLARDAN ARANAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Rize’de son bir ay içinde çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazılı açıklamada, 24 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 31 kişiye, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişiye ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişiye ulaşıldığı ve bu kişilerin cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

UYUŞTURUCU VE HIRSIZLIK SUÇLARI

Açıklamada, cezaevine teslim edilen 37 kişi arasında 11’inin uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve bulundurulması suçlarından arama kayıtlarının bulunduğu, kalan kişilerin ise hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan dolayı arandığı ifade edildi. Bu operasyonlar, genel asayişin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.