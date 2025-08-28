Rize’de, 63 Yıllık Evlilik Örneği

AİLE KAVRAMINA ÖRNEK BİR ÇİFT

Rize’de yaşayan Ahmet (86) ve Mükerrem Kanbur (81) çifti, 63 yıllık evlilikleri ile dikkat çekiyor. Zorlukları sevgi ve anlayışla aştıklarını anlatan çift, uzun süre aynı yastığı paylaşmanın sırrını hoşgörülü ve sabırlı olmaya bağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın evlerine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kanbur çifti, yeni evlilere ‘karşılıklı hoşgörü’ tavsiyesinde bulundu.

UZUN YILLAR BOYUNCA DESTEK

Merkezde yer alan Pekmezli köyünde 1962 yılında hayatlarını birleştiren Mükerrem ve Ahmet Kanbur’un birbirlerine olan bağlılıkları, çevreleri tarafından takdir ediliyor. Evliliklerinde yarım asrı geride bırakan çift, yan yana oturarak ve kol kola yürüyerek, birbirlerine duydukları sevgiyi her zaman ön planda tutuyor. Beş çocuk ve 22 torun sahibi olan çift, uzun süre aynı yastığa baş koymanın sırrını, birbirlerine olan hoşgörüleri, saygıları ve sabırlarıyla açıklıyor.

GENÇLERE HOŞGÖRÜ TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ilan edilen ‘Aile Yılı’ kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize programları sırasında Kanbur çiftini ziyaret etti. Ahmet Kanbur, “Emekli olduktan sonra İstanbul’a gittik, orada market işlettik. Sonra memleketimize döndük. Severek evlendik, işin sırrı da burada. Birbirimizi hiç kırmadık. Ben kızdığımda eşim sustu, o kızdığında ben sustum. Gençlere tavsiyem, birbirlerini sakın kırmasınlar. Sevgiyi mutlaka ön plana alsınlar” dedi. Kanbur çifti, misafir oldukları ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti de ifade ederek, Bakan Göktaş’a gösterdikleri destek için teşekkür etti.

HOŞGÖRÜ İKİ TARAFLIDIR

Mükerrem Kanbur ise evlilikleri için “Bana aşık oldu, 4 sene nişanlı kaldık. Eşim askere gittikten sonra düğünümüzü yaptık. O günden beri birlikteyiz. Hoşgörü iki taraflıdır, ama ben biraz daha sinirliyim, eşim daha sakindir” sözleriyle duygularını ifade etti. Eşinin en sevdiği özelliğinin, dışarıda yemek yememesi olduğunu belirten Mükerrem Kanbur, zaman zaman sinirlenip kavgalar etseler bile bunun kısa sürede aşıldığını söyledi. Bakan Göktaş, bu tür ziyaretlerin gençlere ilham vermek ve toplumsal değerleri güçlendirmek adına önemli olduğunu vurguladı.