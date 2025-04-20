Rize’de Ağaç Devrildi, Kuloğlu Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Rize’de gerçekleşen bir ağaç kesimi sırasında, üzerine ağaç devrilen bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Konak Mahallesi’nde ormanda ağaç kesme işlemi sırasında meydana gelen olayda, Pazar ilçesi Derebaşı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu (51) ağır yaralanıyor.

MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Yalçın Kuloğlu’na ilk yardım, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ardından, bölgeye yönlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ARAF arama kurtarma ekipleri, Kuloğlu’nu olay yerinden kurtarıyor ve hastaneye nakil ediliyor. Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuloğlu, yaşamını kaybediyor. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.