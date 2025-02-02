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Rize’de Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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YANGIN RİZE’DEKİ BİR APARTMANDA ÇIKTI

Rize’de, dört katlı bir apartmanın zemin katında sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangın, Tophane mahallesinde yer alan ve “Can Kardeşler” adını taşıyan apartmanın giriş katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ortaya çıktı. Yangın, sabah 9.00 sıralarında alevlerin hızla camdan dışarı taşmaya başlaması ile dikkat çekti.

İTFAİYE VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hem Rize Belediyesi itfaiye ekipleri hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yangın nedeniyle bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yönlendirmesiyle, vatandaşlar güvenlik şeridinin dışına çıkarıldı. Kısa süre içinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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