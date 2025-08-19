Haberler

Rize’de Arı Sokmasından Genç Hayatını Kaybetti

İSHALETİ KAYBEDEN GENÇ ADAM

Rize’de bir arı sokması sonucu rahatsızlanan genç adam hayatını kaybetti. Olay, bugün öğleden sonra Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, yürüyüş yaparken arının sokması nedeniyle fenalaştı.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Fenalaştığını anlayan Gündoğdu, durumu arkadaşına haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, burada ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Gündoğdu’yu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

