RİZE’de Av Sezonu Başladı, Balıklar Tezgahta

AV SEZONU BAŞLADI

RİZE’de balıkçıların “vira bismillah” diyerek açtığı av sezonunda, ağlara takılan ilk balıklar tezgahlarda yerini aldı. 15 Nisan’da denizlerde başlayan trol ve gırgır ile av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı. Rize’nin Pazar ilçesinde avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda görüldü. İlk av günlerinde bolca istavrit tezgahlarda yer bulurken, onu mezgit takip etti. Satışa sunulan balıkların fiyatları ise şu şekilde belirlendi: istavrit 100 lira, mezgit, barbun ve somon 200 lira.

AĞLARDA BOLLUĞUN KEYFİ

Balıkçı Kadir Ali Şimşek, sezonu açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Sezonu açtık, şu anda dünden itibaren gece saat 12’den sonra motorlarımız denize açıldılar. Dün çok fazla balık yoktu. Ama bugün ağlar şenlikti. Bolca istavrit ve mezgit vardı. İnşallah böyle devam eder. Tabii ki ilerleyen zamanlarda palamut ve hamsi de olacak. Rabbim herkese hayırlı işler nasip etsin, bol bereketli kazançlar versin. Sezonu iyi bir şekilde değerlendiririz. Allah herkese hayırlı işler nasip etsin” dedi.

PALAMUT PEŞİNDE KOSAN GIRGIRLAR

Balıkçı Erkan Ataman ise 2025-2026 balıkçılık sezonunun tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, “Denizlerimiz bir, iki gün biraz kısıtlı ancak ilerleyen günlerde daha neşeli olacaktır. Gırgırlarımız şu anda denizde palamudun peşine koşmaktadır. Yakında, 10-15 gün içerisinde tezgahlarımızda palamut balığı bulunacaktır. Müşterilerimizi bekleriz” şeklinde konuştu.