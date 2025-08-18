Rize’de Ballı Börek Çeşitleri Servis Ediliyor

BALLI BÖREKLER YENİ TATTAN YAŞATTI

Rize’deki bir işletme, böreğe kattığı bal çeşitleriyle farklı tatlar sunuyor. Anzer Ballı, Kestane Ballı, Deli Ballı ve çiçek ballı börekler ortaya çıktı. Daha önce sadece çiçek balı ile börek servisi yapan işletme, tezgahını renklendirmek için bu yeni lezzetleri eklemek istedi. Rize’nin ünlü bal çeşitlerini börekle bir araya getiren işletmeci, damaklarda yeni bir tat yaratmayı başardı. Şimdi ise hazırladığı ballı börekler, Rizeliler ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

PORSİYON FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Anzer Ballı börek porsiyonu 1.250 TL’den satılırken, Kestane Ballı ve Deli Ballı börekler 750 TL’den, Çiçek Ballı börek ise 500 TL’den alıcı buluyor. Ballı böreklerin özellikle turistlerin ilgisini çektiğini belirten işletme sahibi Faruk Aloğlu, “Dışarıdan gelen misafirlerimiz sürekli soruyor, ‘yöresel neyiniz var?’ Biz Rizeliyiz. Yöresel olarak sadece çayımız var. Bunun yanında ballarımız da var. Ballarımızı neden sunmayalım dedik. Anzer balı, çiçek balı ve kestane balımız var. Buna halk dilinde deli bal deniyor, biz bunları koyup sunuyoruz. Yoğun bir talep var, çoğunlukla yabancı turistlerden geliyor. Arap ülkelerinden gelenler daha çok tüketiyor.

MÜŞTERİLERDEN OLUMSUZ GÖRÜŞ YOK

Faruk Aloğlu, “Anzer balı fiyatı yüksek olsa da ‘Anzer balı var’ diyerek yine de talep edenler var. Gerçekten tadan herkes çok güzel olduğunu söylüyor; şimdiye kadar olumsuz bir dönüş almadık” dedi. İşletme ortaklarından Hülya Aloğlu ise ballı böreğin aslında Rize’de var olduğunu ama kendilerinin buna farklı bir soluk katmak istediklerini ifade etti: “Eşimle birlikte 4 yıl önce bir yola çıktık. Başarabilir miyiz dedik ve inandık kendimize, başardık. Bu uygulama zaten var, biz sadece Rize’ye farklı bir soluk getirmeye çalıştık. Müşterilerimiz çok sevdi, yoğun bir talep var.”

İLK DEFA TATTILAR, BEĞENİYORLAR

Ballı böreği ilk defa deneyen Ali İhsan Demir, “Ballı börek tattık, gerçekten herkese tavsiye ederim, enfes. İlk defa böyle bir damak tadıyla karşılaştım, müthiş!” dedi. Başka bir müşteri Yasemin Özçelik ise, “Ballı böreği ilk defa tattım, gerçekten çok lezzetli. Kestane balı döktüm, ilk defa yiyorum ve gerçekten muhteşemdi. Daha önce hiç karşılaşmadım. Rize’de ilk defa bir yerde afişi gördüm ve tatmak istedim. Tatmakta da kesinlikle fayda var!” ifadelerini kullandı.