Rize’de Bariyerlere Çarpan Araçta Yaralılar

KAZA ANINDA YARALILAR VAR

Rize’nin Pazar ilçesinde bir hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.30’da Pazar ilçesi üzerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda gerçekleşti.

Artvin’den Rize yönünde seyreden 53 AF 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü İlker A. (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindeki yolcular T.D. ve S.M. yaralandı.

Kaza sonrası hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Kaza hakkında bir soruşturma başlatıldı.