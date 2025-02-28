Rize’de Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, belediyeye ait bir sosyal tesiste silahlı saldırıya uğrayan Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, yaralanarak Ardeşen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kuyumcu’nun durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

MUSTAFA KUYUMCU HAKKINDA

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Ardeşen Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Mustafa Kuyumcu, Belediye Meclis Üyeliği kontenjanından Mayıs 2024’te belediye başkan yardımcılığı görevine atandı. Kuyumcu, evli ve üç çocuk babasıdır.