Rize’de Bayram Namazı Saati Açıklandı

BAYRAM NAMAZI VE SAATİ HAKKINDA BİLGİLER

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü bayram namazını eda edeceğiz. Bayram namazı vakti şehirden şehre farklılık gösteriyor. Peki, Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Rize’de bayram namazı ne zaman? Bayram namazı sabah namazından sonra mı kılınıyor? Bayram namazı vakitleri ile ilgili tüm detayları burada bulabilirsiniz. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak kutlanacak. Diyanet’in açıklamasına göre, Rize’de bayram namazı saat 06:36’da kılınacak.

MEZHEPLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere farz. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre müekked sünnet olarak kabul edilirken, Hanbelî mezhebi için farz-ı kifâye kabul ediliyor. Bayram namazının geçerlilik şartları, Hanefîler için hutbe hariç Pazar namazının şartları ile aynıdır. İki rekattan oluşan bayram namazı belirli bir düzen içinde kılınıyor.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Bayram namazı şu şekilde kılınır: İlk olarak niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, ardından “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Tekbir alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunur. Cemaat, bu aşamada imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Ardından eller tekrar kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, bir kez daha tekbir alındıktan sonra eller son kez yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alınır ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturularak “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve namaz sağa ve sola selam verilerek tamamlanır. Müezzin, cemaat ile birlikte üç defa tekbir getirir. Daha sonra imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar. Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesinde, din görevlileri nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınmaktadır. Namaz toplamda iki rekattan oluşur. Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceğiyle ilgili cemaati bilgilendirir. Niyet ederken, hangi bayramın namazı olduğu belirtilir: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”