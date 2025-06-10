Rize’de C.G.Y. Ölü Bulundu

RİZE’DE KİŞİ EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Rize’nin Yeniköy Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki C.G.Y’den bir süre haber alınamadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve endişeleri arttı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Ekipler, birinci kattaki dairenin balkon kapısından içeri girdiğinde, C.G.Y’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan kontroller sonucunda C.G.Y’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Ölü bulunan C.G.Y’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.