Rize’de CHP’lilerden İmamoğlu’na Büyük Destek

DEMOKRATİK DESTEK GÖSTERİSİ

CHP Rize İl Başkanlığı’nda düzenlenen ön seçimlerde yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu’na olan desteklerini gösterdi. Toplamda 33 bin 579 oy kullanılan seçimlerde, Rize’li yurttaşlar adeta oy kullanmak için birbirleriyle yarıştı. CHP üyesi olan yurttaşlar, bu seçimlerde 4 bin 154 oy kullanırken, dayanışma amacıyla oy verenlerin sayısı ise 29 bin 426 olarak belirlendi.

BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ

Oy sayımının ardından CHP İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi, “Hak hukuk adalet”, “Diplomasız Erdoğan”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Direne direne kazanacağız”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” ve “Hükümet istifa” sloganları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş, Atatürk Caddesi’nde bulunan Rize Kültür Merkezi önünde sona erdi.

PARTİ BAŞKANINDAN HAZİNESEL AÇIKLAMA

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, burada yaptığı konuşmada, “Tarihine geçen bir seçim oldu. Her görüşten, her inançtan ve her partiden insan, demokrasi, adalet ve hukuk için bu seçimde oy kullandı. Biz Rizeliler olarak sizlerin baskısını kabul etmiyoruz, daha demokratik bir ülke istiyoruz” ifadelerini kullandı. Deniz, Ekrem İmamoğlu’nun yaşadığı haksızlıklar karşısında mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti ve “Ekrem Başkan içeriden çıkana kadar, Türkiye’ye adalet gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

DESTEK VEREN MİLLETVEKİLİ

Gerçekleşen eyleme, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de katılarak destek verdi. Bu birliktelik, partinin dayanışma ruhunu güçlendiriyor.