Haberler

Rize’de Dere Kenarına Düşen Araçta Yaralılar Bulundu

RİZE’DE KAZA SONUCU YARALANANLAR OLDU

Rize’de, dere kenarına düşen araçta 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kaza, İkizdere ilçesine bağlı Çamlık köyünde öğle saatlerinde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, yabancı uyruklu sürücü M.A. (22) idaresindeki 25 MA 0434 plakalı araç, Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anını gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, araç içerisinde bulunan sürücü M.A. ile birlikte E.M. (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) isimli 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İSKİ Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Esenler'de 21 Haziran'da su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyun ne zaman geri geleceğini detaylandırdı. Kesinti saatleri merak ediliyor.
Haberler

Olay, Horasan’da meydana geldi

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Horasan'daki tartışma esnasında ağabeyi tarafından tabancayla vuruldu. Olay sonrası ağabey M.C. yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.