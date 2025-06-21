Rize’de Dere Kenarına Düşen Araçta Yaralılar Bulundu

RİZE’DE KAZA SONUCU YARALANANLAR OLDU

Rize’de, dere kenarına düşen araçta 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Kaza, İkizdere ilçesine bağlı Çamlık köyünde öğle saatlerinde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, yabancı uyruklu sürücü M.A. (22) idaresindeki 25 MA 0434 plakalı araç, Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anını gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, araç içerisinde bulunan sürücü M.A. ile birlikte E.M. (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) isimli 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.