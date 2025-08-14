Rize’de Düğün Salonu Kavgada Yaralılar

SİLAHLI KAVGA SONUCU YARALANANLAR VAR

RİZE’de, bir düğün salonunun işletmecisi ile mal sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşen silahlı çatışmada, 3’ü ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’nde bir düğün salonunda gerçekleşti. İddialara göre, düğün salonunu paylaşan işletmeciler ile mal sahibi arasında kira konusu yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışma hızla silahlı kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında mermilerin isabet ettiği R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç., Y.K. ve D.H.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.