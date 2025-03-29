Rize’de Firari Şüpheli Gizli Tünelde Yakalandı

RİZE’DE GİZLİ TÜNELDE YAKALANDI

Rize’de jandarmanın özenli çalışmasıyla 4 yıldır firarda olan bir şüpheli, evinin altında bulunan gizli tünel aracılığıyla yakalandı. Olay, Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde gerçekleşti. 2021 yılından bu yana ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit’ suçlarından aranan 51 yaşındaki İ.H.’nin yakalanması için herhangi bir operasyon başlatıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ HAZIRLIKLAR YAPMIŞ

İ.H.’nin, polisin yapacağı operasyonlara karşı hazırlıklar yaptığı, kaçış için gizli bir tünel hazırlayıp evin çevresini de kameralarla gözlemlediği belirlendi. Jandarma, yürüttüğü titiz operasyonla İ.H.’yi evinin altında hazırladığı gizli tünelden ağaçlık alana kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelinin tünelin girişini çamaşır makinesinin altına gizlediği, çamaşır makinesinin kenara kaydırılmasıyla tünele girişin mümkün olduğu ortaya çıktı.

KAÇAK SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Ayrıca, titiz ve planlı bir şekilde sürdürülen aramada, ikametgahın bir kaçak silah atölyesi olarak kullanıldığı saptandı. Burada; zula adı verilen gizli bölmelerde 7 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 22 adet yarı mamul tabanca üst kapağı, 22 adet yarı mamul tabanca namlusu, 44 adet tabanca kabza kapağı, 35 adet tabanca yayı, 10 adet icra mili, 12 adet yarı mamul tetik tertibatı, 12 adet tabanca pimi, 12 adet yarı mamul horoz tertibatı, 22 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9mm tabanca fişeği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 17 adet yasak yayın niteliğinde kitap ele geçirildi.

Jandarmadan kaçamayan İ.H., hakkındaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.