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Rize’de GBT ve Araç Kontrolleri Yapıldı

RİZE’DE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

Rize’de gerçekleştirilen 3 günlük asayiş uygulamalarında, toplamda 1.960 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydı kontrol ediliyor. Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kapsamlı bir asayiş uygulaması yapıyor.

KAHVEHANELER VE ARAÇ KONTROLLERİ

Bu uygulamalar çerçevesinde, son 3 gün içerisinde 24 kahvehane, çay ocağı ve kafe gibi işletmelerin yanı sıra 8 farklı yerde 1.960 şahsın GBT kaydına bakılıyor. Bunun yanı sıra, 139 araç da emniyet güçleri tarafından kontrol ediliyor.

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