Rize’de Halk Mahkemeye Dava Açtı

ÇAMLIHEMŞİN YOLLARINDA TUNEL ÇALIŞMALARINA DAVA AÇILDI

Rize’de Cengiz İnşaat tarafından başlatılan tünel genişletme projelerine karşı yerel halk Rize İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, işlerin yürütüldüğü alanda bir bilim kurulunun keşif yapmasına karar verdi. Avukat Yakup Sekip Okumuşoğlu, “Kimse de çıkıp ‘kardeşim bir dur ne yapıyorsun’ demiyor. Kimse Cengiz’in faaliyeti kapsamında hiçbir şeyi durdurmaya yanaşmıyor. Söz konusu Cengiz olduğu zaman dozer hızlı, yargı yavaş, idare seyirci. Böyle yürüyen bir süreç var maalesef” ifadelerini kullandı. Cengiz İnşaat, Çamlıhemşin’de yol genişletmesi amacıyla bir kırma-eleme tesisi kurma çalışmasına dönük tepkiler üzerine dava açılmıştı.

MAHKEME BİLİM KURULU GÖREVLENDİRDİ

Mahkeme, bölgede keşif yapması için 9 kişilik bir bilim kurulu heyetini atadı. Avukat Okumuşoğlu, “Buradan Ardeşen’den Ayder’e kadar yol çalışması planlandı ve bu projenin ÇED süreci işlettirildi. Dinamit kullanılmayacağı, dere yatağına girilmeyeceği ve orman kesilmeyeceği taahhüt edilmişti. Ancak bu düzenlemeden sonra, henüz ÇED süreci tamamlanmadan yola dair çalışmalar başladı ve burada kırma-eleme tesisi kuruldu” dedi.

YENİ ÇED SÜREÇLERİYLE İLERLEYEN FAALİYETLER

“Canı nereyi kırmak istiyorsa geliyor, dozerlerle giriyor, tesisini kuruyor” diyen Okumuşoğlu, bu tür çalışmaların çevresel etkilerinin aynı ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu süreçlerin genelde ayrı ayrı ÇED’lerle yürütüldüğünü belirtti. Avukat İbrahim Demirci de projelerin sadece bununla kalmayacağını, yol genişletmelerinin artacağını savundu. “Bu yol çok kısa sürede daha fazla büyüme gerektirecek ve bu durum da daha fazla orman kesimine neden olacak” şeklinde konuştu.

DOĞAYI KORUMA MÜCADDELESİ

Fırtına Vadisi’nde yaşayan Necibe Aytemiz ise, “Amacımız doğayı korumak, doğal dengenin bozulmasına karşı çıkıyoruz. Burası yemyeşil bir alandı. Şimdi derenin içinde taş kalmadı. Ekosistemi bozmadan yapılan yatırımlar desteklenmeli” dedi. Ayrıca, Cengiz Holding’in projeleri tamamlandıktan sonra bölgede kalıp kalmayacağı sorusunu gündeme getirdi.