Haberler

Rize’de Hasta Ambulans Uçakla Ankara’ya Sevk Edildi

HIZLI BOZULMA TESPİTİ

Rize’de, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının hızlı bir biçimde bozulduğuna dair tespit yapılan 22 yaşındaki O.K, ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü, O.K’nın yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve idrar rengindeki koyulaşma şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurduğunu duyurdu.

İLK DEĞERLENDİRMELER

Yapılan ilk değerlendirme ve tetkiklerin sonucunda hastada karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bir bozulma tespit edildi. Hastanın genel durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle, ileri tetkik ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

AMBULANS UÇAKLA SEVK

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunda Rize-Artvin Havalimanı’na taşınan hasta, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.