Rize’de İki Araç Takla Attı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda 2 araç takla attı. İki sürücünün yaralandığı bu kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 08.58 civarlarında gerçekleşti.

KAZAYA SEBEP OLAN ARAÇLAR

Elde edilen bilgilere göre, Artvin yönünden Rize’ye seyir eden B.E. yönetimindeki 34 AAH 93 plakalı araç ile M.G. yönetimindeki 53 ACA 807 plakalı araç çarpıştıktan sonra orta refüje çıktı. Araç, bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazanın ardından her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

TEDAVİ VE İNCELEME SÜRECİ

Yaralı sürücülerin tedavileri sürerken, kazaya yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayın ayrıntıları güvenlik kameraları tarafından kaydedilerek, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair bilgiler sağlıyor.