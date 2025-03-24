Rize’de İmamoğlu İçin Yürüyüş Düzenlendi

İBB BAŞKANI’NIN TUTUKLANMASINA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Rize’de CHP Rize İl Başkanlığı tarafından bir yürüyüş düzenlendi. Kalabalık grup, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan CHP Rize İl Başkanlığı önünde toplandı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyüşe geçti.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA GÖRÜLEN TEPKİLER

Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan kalabalığa, zaman zaman çevredeki vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Grup ile vatandaşlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı; ancak, polis ekiplerinin müdahalesiyle sorun büyümeden sona erdi. Yaşanan arbede sonucu bir kişi gözaltına alındı.

YÜRÜYÜŞ POLİS GÜVENLİĞİ ALTINDA TAMAMLANDI

Yürüyüş, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona ererken, polis ekipleri, grubun dağılana kadar çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu olay, yerel halkın ve siyasi partilerin gündeminde önemli bir yere sahip oldu.