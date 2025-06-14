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Rize’de Jandarma Töreni Gerçekleşti

JANDARMA KURULUŞ YILI TÖRENİ

Rize’de, Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186’ncı yılı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı’nda bir tören gerçekleştirildi. Tören, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde açılış konuşmalarıyla başladı ve ardından tören geçişiyle devam etti.

GÖSTERİLER İLGİ GÖRDÜ

Törene, İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan jandarma komandoların gerçekleştirdiği gösteri damga vurdu. Komandolar, sis bombaları arasında sergiledikleri silahlı ve silahsız figürlarla izleyenleri etkiledi. Gösteri, açılan Türk bayrağıyla sona erdi ve komandolar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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